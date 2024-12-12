طقس القليوبية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024.. برودة الجو وانتشار الغيوم المتقطعة

القليوبية إبراهيم سالم

تشهد محافظة القليوبية، اليوم الخميس، طقسا مائل للبرودة نهارا وليلا، مع فرص ضعيفة لسقوط الأمطار، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم العظمي 22 والصغري 13، وذلك بمدينة بنها العاصمة، مع انتشار الغيوم المتقطعة في سماء المحافظة من الساعات الأولى لصباح اليوم، وسط استقرار في حالة الجو ونشاط بسيط في حركة الرياح.

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية، درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية، وذلك على النحو التالي:

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 13 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 12 العظمى 21.

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 12 والعظمى 22.

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