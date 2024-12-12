طقس الشرقية اليوم الخميس.. معتدل نهارا بارد ليلا والحرارة الصغرى 14 درجة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

حالة الطقس بمحافظة الشرقية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 معتدل نهارا بارد ليلا ودرجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14 والأمطار 10% ودرجة الرطوبة 61 % والرياح 10 كم/ساعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الخميس 12-12-2024.

وتتوقع الهيئة، أن يسود، اليوم، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد، اليوم، بـ شبورة مائية كثيفة صباحًا، قد تصل لحد الضباب أحيانًا، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13.



