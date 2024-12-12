طقس الإسماعيلية اليوم.. انتظام حركة المرور على الطرق بعد زوال الشبورة

الإسماعيلية-صبرى غانم

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس 12/12/2024 ظهور شبورة مائية ادت إلى حجب الرؤية على الطرق السريعة والداخلية لمحافظة الإسماعيلية.

وقالت محافظة الإسماعيلية فى بيان رسمي لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انه وفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية ،من كثافة الشبورة المائية التي قد تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك غدا الخميس 12 ديسمبر 2024 في الفترة من 3 إلى 9صباحًا.

لذا تناشد محافظة الإسماعيلية بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس 12-12-2024، طقسًا معتدلًا الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد، اليوم، بـ شبورة مائية كثيفة صباحًا، قد تصل لحد الضباب أحيانًا، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 24.

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 22.

