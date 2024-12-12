طقس الإسكندرية اليوم.. استمرار فتح بوغاز ميناء الإسكندرية وتداول البضائع

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 عن استمرار فتح البوغاز وانتظام حركتى الملاحة والتداول بمينائي الأسكندرية والدخيلة في ظل ما تشهده محافظة الإسكندرية من عدم استقرار فى حالة الطقس من غيوم وتوقعات بسقوط امطار غزيرة اليوم حيث لم تصل الأحوال الجومائية ومنها سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى الحد الذي يؤثر سلبا على حركة الملاحة.

وفي ذات السياق فقد أصدر اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عددا من التعليمات التشغيلية التي تهدف إلى المحافظة على الأفراد والممتلكات في ظل التقلبات الجوية ومن أهم تلك التعليمات • رفع حالة الإستعداد القصوى على مدار 24 ساعة لمجابهة أي أحداث طارئة وإبلاغ الجهات المعنية حال الحاجة • متابعة الموقف الجومائي بصفة دورية من خلال التنبؤات الجوية والرصدات المستمرة • تنفيذ الرصدات الجوية كل ساعة. • إذاعة الرصدة الجومائية على كافة السفن بمناطق الإنتظار والمتراكي داخل الميناء. • التنبيه على السفن بالمخطاف الداخلي ومنطقة الإنتظار الخارجي للتأكد من تثبيت مخطاف السفينة جيدا وبطريقة آمنة مع وجود مسافات مناسبة وآمنة بين السفن وتقديم العون والمساعدة في حالة الحاجة • إخطار السفن بتغطية كافة العنابر الخاصة بالسفن للحفاظ على البضائع من التلف. • رفع درجة الإستعداد القصوى لأطقم الإنقاذ والغطس.



ورفع حالة الإستعداد القصوى للقاطرات والوحدات البحرية ولنشات الإطفاء ومعدات مكافحة الحريق وحصر العطب و المرور على شبكات صرف المطر بالطرق وأسطح المباني بالميناء والتأكد من صلاحيتها و تجهيز جماعات دفع سريعة من الفنيين لسرعة دفعهم للمنطقة المتضررة داخل الميناء حال حدوث ذلك. والمرور على المباني والأرصفة والإبلاغ الفوري للإدارات المعنية بالميناء عن أي حدث طارئ والتأكد من إحكام إغلاق منافذ المخازن لضمان عدم تعرض البضائع بداخلها للتطاير أو التلف. • تأمين محطات الكهرباء وتجهيز أطقم الطوارئ والمتابعة المستمرة لجميع مرافق الميناء والمسطح المائي .