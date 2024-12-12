طقس أسيوط اليوم.. شبورة مائية تضرب وانعدام الرؤية على الطرق

أسيوط- هيثم البدرى

تشهد محافظة أسيوط شبورة مائية كثيفة علي كافة مراكز المحافظة مما تسبب في انعدام الرؤيا وخاصة علي الطرق السريعة الزراعية والصحراوية مع موجة من الصقيع في كافة مراكز المحافظة

وشهدت محافظة أسيوط انخفاض كبير في درجات الحرارة ،وتتعرض المحافظة لموجة من الصقيع تبدا من المساء وحتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي .

وفي نفس السياق وجه اللواء هشام ابو النصر محافظ اسيوط، الجهات المعنية ، والأجهزة التنفيذية بتفقد مخرات السيول مع تطهيرها بشكل مستمر ، ووجه محافظ أسيوط ، مسؤولي ري أسيوط باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة وتنفيذ كل التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية .

واكد محافظ اسيوط علي ضرورة التاكيد علي جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول ورفع كل المخلفات والتأكد من أن تكون الحالة العامة للمصارف والترع والمجاري المائية في حالة تستعداد لأي تصرفات مائية زائدة، مشددًا على المتابعة المستمرة والميدانية لأعمال تطهير كل مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياة من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي لاستقبال أية سيول محتملة أو أمطار.