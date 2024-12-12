ضبط 16 ألف و700 لتر سولار وزيت طعام منتهى الصلاحية وأسمدة محظور تداولها بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمواصلة الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لمنع أية ممارسات غير منضبطة والتصدي لكافة محاولات الغش التجاري وتحقيق الانضباط وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين منها مؤكداً أن المحافظة وضعت خطة شاملة لحماية جمهور المستهلكين من خلال تكثيف الحملات اليومية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة والتأكد من توافر السلع والاحتياجات الأساسية وجودة المنتجات المعروضة والتصدي بكل قوة لأية مخالفات لتحقيق الإنضباط في الأسواق تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع بعض التجار.

وأوضح المحافظ، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة ،شنت عدة حملات على المخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وتمكنت من ضبط 65 كرتونة زيت تمويني منتهي الصلاحية بمخزن بالناصرية بمركز الفتح كما تم تحرير محضرين لتصرف في كمية تقدر ب 16700 لتر سولار بإحدى محطات الوقود فضلاً عن 300 زجاجة زيت غير صالحة للاستخدام الآدمي و عدد 6 شكاير أسمدة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها في الأسواق و 11 ميزان مكتب بدن فواتير بالإضافة إلى منشآة بدون ترخيص.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.



