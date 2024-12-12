"صحة الدقهلية" تكثف حملاتها بالمرور على 271 منشأة وتحرر 176 محضراً

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية عن قيام إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى، وكيل المديرية للطب الوقائى بشن حملات تفتيشية على 271 منشأة تبين أن 63 منها دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين، والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

وأوضحت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية، أنه قد جرى تحرير 176 محضرًا، وسحب 78 عينة للفحص بالمعامل المركزية؛ لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 872 كجم من أغذية متنوعة، و329 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى ووجود تغير في الخواص الطبيعية لها.