اليوم السابع
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الخميس، 12 ديسمبر 2024 06:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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شهيدان بقصف الاحتلال الإسرائيلى منزلا فى جباليا شمال قطاع غزة

الخميس، 12 ديسمبر 2024 05:25 م
شهيدان بقصف الاحتلال الإسرائيلى منزلا فى جباليا شمال قطاع غزة غزة
أ ش أ

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استشهد فلسطينيان مساء اليوم /الخميس/، فى قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى منزلا فى جباليا النزلة شمال قطاع غزة.


وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن طيران الاحتلال قصف منزلا فى بلدة جباليا، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.


كما أطلق طيران الاحتلال نيران رشاشاته تجاه منازل المواطنين فى حى الصبرة جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال محيط ديوان أبو شريعة داخل الحي.

كما أصيب فلسطينيون فى قصف مسيرة تابعة لطيران الاحتلال شقة سكنية فى حى الشيخ رضوان بمدينة غزة.







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