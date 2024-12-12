شمال سيناء تستعد لإطلاق حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

شمال سيناء - محمد حسين

تستعد مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء لإطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار “مشوار الألف الذهبية”، والتى تهدف إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان. ومن المقرر أن تبدأ الحملة يوم 15 ديسمبر الجارى وتستمر حتى 26 ديسمبر 2024، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبمتابعة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

قال الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن الحملة تهدف إلى توفير خدمات طبية متكاملة ومعلومات إرشادية حول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان، تشمل الكشف الطبى وتوفير وسائل منع الحمل طويلة المدى وأدوية الصحة الإنجابية. وأكد أن الحملة ستُنفذ عبر الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية فى جميع أنحاء المحافظة، لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة جليلة لطفى، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، أن الحملة ستتضمن أيضًا برامج تثقيفية وإعلامية لتعزيز الوعى بأهمية تنظيم الأسرة. وأضافت أن المديرية وقّعت بروتوكول تعاون مشترك مع مديرية الأوقاف بالمحافظة، بهدف تكثيف الجهود لإنجاح الحملة، من خلال دور المساجد والوحدات الصحية.

أشار فتحى عثمان، أخصائى صحة المجتمع، إلى أن الحملة ستشهد إعلانًا مكثفًا من خلال المساجد، إلى جانب تنظيم ندوات دينية بالتعاون مع رجال الدين فى الوحدات الصحية. وتهدف هذه الجهود إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة حول تنظيم الأسرة وزواج القاصرات وغيرها من القضايا المتعلقة بالصحة الإنجابية.

وأكد عثمان أن خطة الحملة تشمل تقديم دروس دينية فى جميع مساجد المحافظة لتوعية المجتمع بضرورة تبنى ممارسات صحية تسهم فى تحسين جودة الحياة للأسر.