شباب كفر الشيخ: قطع فنية من الكليم اليدوى فى ختام ورش التدريب "علمنى حرفة"

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عدد من الفعاليات والأنشطة، منها الدورة التدريبية في تصنيع الكليم اليدوى على النول ضمن برنامج «علمنى حرفة» بمركز شباب مدينة فوة، بمشاركة 25 متدرب، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ضمن الدورات التدريبية للحرف اليدوية والتراثية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة.

كما نظم كيان شباب بحرى، القافلة الطبية بقرية 8 المعمورة بالحامول، بالتعاون مع جمعية متعة عطاء الخيرية، ضمن مبادرات الكيانات الشبابية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، كما نظمت المديري للندوة الثقافية تحت عنوان "الإلحاد والتطرف" بمركز شباب بيلا والترابط المشترك بين الإلحاد والتطرف الديني فكلاهما خروج على حدود الدين و ما يترتب على ذلك من زعزعة للإستقرار المجتمعى، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بـ كفر الشيخ، أنه فى ختام التدريب إستطاع أبنائنا من أعضاء مراكز الشباب إنتاج قطع فنية من الكليم اليدوى، مما يؤكد أن التدريب يسهم في خلق فرص العمل لهم وتمكينهم اقتصاديًا وبدء مشروع صغير، كما تقدم وزارة الشباب والرياضة البرامج التدريبية المتنوعة بهدف إحياء المهن التراثية والحرفية على أيدي النشء والشباب في إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية نحو تمكين الشباب، بإشراف منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الندوة قدمت للشباب مفهوم الإلحاد الذى لم قاصراً على الفكرة العدمية التي أساسها إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى، وأن الصدفة هي مصدر الخلق، وكون المادة أزلية أبدية، بل تعداه إلى المعنى الواسع الذي يشمل الطعن في مبادئ الدين وتشريعاته ونقض ضروراته ومقاصده.

من جانبه أكد محمد الإسكندراني رئيس مجلس أمناء كيان شباب بحرى، أن المجلس تلقى مبادرة إطلاق القافلة الطبية بحماس شديد، قدمها علاء ماهر عضو الأمانة المركزية فى كيان شباب بحرى، وشملت القافلة تقديم الخدمات الطبية لتخصصات " عيون، عظام، باطنة اطفال، مسالك بولية، أنف وأذن وحنجرة " وتم توقيع الكشف على 714 مواطن.



الكشف على 714 مواطناً بقافلة طبية



تدريب الفتيات على صناعة الكليم