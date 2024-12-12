سوهاج تستقبل القافلة التنموية الشاملة من جامعة عين شمس لخدمة أهالى المحافظة

سوهاج محمود مقبول

استقبلت محافظة سوهاج القافلة التنموية الشاملة التي نظمتها جامعة عين شمس لخدمة أهالي المحافظة، وذلك بمنطقة حي غرب سوهاج، تحت رعاية اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقد أشرف على القافلة فنياً اللواء حسام الشربيني، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

هذا وقد أجرى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور محمد عبدالهادى، نائب المحافظ واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة جولة تفقدية في مختلف عيادات القافلة، حيث قام بالاطمئنان على سير العمل في العيادات الطبية ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشاد بجهود فريق العمل من الأطباء وطاقم التمريض وجميع العاملين بالقافلة، مثمنًا العمل الجاد الذي يقدمه الفريق الطبي من جامعة عين شمس في خدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية لهم.

وأعرب المحافظ عن تقديره لهذه المبادرة التنموية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات لتنفيذ مثل هذه القوافل التي تقدم خدمات طبية وإنسانية ملموسة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

جاءت القافلة في إطار سلسلة من المبادرات الإنسانية التي تنظمها جامعة عين شمس لتحسين مستوى الحياة والخدمات الصحية في مختلف المحافظات المصرية وقد استمرت القافلة لمدة ثلاثة أيام، قدمت خلالها العديد من الخدمات الطبية والدوائية للعديد من المواطنين. حيث تلقى قرابة 2500 مستفيد الرعاية الصحية في مختلف التخصصات الطبية عبر العيادات المتنقلة للقافلة، كما تم تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى تدخّل طبي أكبر إلى مستشفيات جامعة عين شمس، لضمان تقديم العلاج المناسب لها.

بالإضافة إلى ذلك، تم توزيع مساعدات عينية شملت أغطية ومواد غذائية لـ 500 مستفيد، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الشئون الاجتماعية وجمعية الهلال الأحمر، وذلك لتلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا في المنطقة.

وعلى الصعيد التوعوي، نفذت القافلة عشرة حملات توعوية حضرها نحو 450 مستفيدًا. تناولت الحملات موضوعات متنوعة ومهمة، مثل العادات الصحية للوقاية من الأمراض، والقيم الأخلاقية ودورها في بناء المجتمع، وكذلك مخاطر الزواج المبكر على الفتاة والمجتمع وطرق مواجهتها. كما تم تسليط الضوء على أهمية الوعي الصحي للحفاظ على صحة المجتمع بشكل عام.

وفي تصريحات لها، أكدت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على اهتمام الجامعة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيدة بالتعاون المثمر بين جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، ومحافظة سوهاج في تنفيذ هذه المبادرات الإنسانية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمة الصحية في المجتمع وأن هذا النوع من التعاون بين الجامعات والمؤسسات الحكومية المختلفة يعزز من تحقيق التنمية المستدامة، ويدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.