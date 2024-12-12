سوليفان: وجود إسرائيل بالمنطقة العازلة بسوريا مؤقت وزيارتى للقاهرة لوقف حرب غزة

إبراهيم حسان

أكد جيك سوليفان مستشار الأمن القومى الأمريكي، أن وجود القوات الإسرائيلية بالمنطقة العازلة في سوريا مؤقت، وهناك نجري مشاورات معمقة مع الشركاء بشأن سوريا.

تابع سوليفان في مؤتمر صحفي بثته قناة القاهرة الإخبارية: "لم نتطرق لانسحاب إسرائيل من المنطقة العازلة مع سوريا، وننظر إلى الموقف في سوريا بحذر شديد، كما قمنا مؤخرا بتكثيف استهداف داعش في سوريا".

وأضاف جيك سوليفان: "لا أعتقد أن نتنياهو ينتظر وصول ترامب للسلطة من أجل عقد اتفاق المحتجزين في غزة، وحزب الله لم يعد بإمكانه إعادة بناء قدراته العسكرية".

وأشار سوليفان، إلى أن زيارته للقاهرة والدوحة تهدف إلى التوصل لاتفاق في غزة خلال هذا الشهر، مضيفا: "ناقشت مع نتنياهو سبل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، وحان الوقت للإفراج عن كل المحتجزين في قطاع غزة".

وأكمل في حديثه: "بايدن لا يزال ملتزما بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، لافتا إلى أن نظام الأسد في سوريا انتهى، وتابع بالقول: "ميزان القوة في الشرق الأوسط تغير تماما، ونعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان".