سوليفان: نظام الأسد فى سوريا انتهى والتوصل إلى اتفاق فى غزة بات أمرا ملحا

محمد جمال

أكد جيك سوليفان مستشار الأمن القومى الأمريكى، أن نظام الأسد فى سوريا انتهى، مشيرا إلى أن الوضع فى سوريا ينطوى على مخاطر متعددة بما في ذلك احتمال الانقسام داخل الدولة.

وأكد سوليفان "نجرى مشاورات معمقة مع إسرائيل بشأن سوريا، مشيرا إلى أن ما تفعله إسرائيل في سوريا هو تحديد التهديدات وتحييدها.

وأكمل سوليفان:" ناقشت مع نتنياهو سبل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدا "أعتقد أن كل يوم يأتي بمخاطر متزايدة وهناك حاجة ملحة لإبرام الاتفاق".

وأشار سوليفان "بعد اجتماعي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لدى شعور أنه مستعد للتوصل لاتفاق" ، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق فى غزة بات أمرا ملحا من أجل إطلاق سراح الرهائن.

وأكد سوليفان "عندما أزور الدوحة والقاهرة سيكون هدفى هو التوصل لاتفاق خلال هذا الشهر"، وأشار سوليفان " نتطلع إلى إبرام اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة".

وأشارسوليفان " اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ بإعادة الرهائن إلى الوطن وزيادة المساعدات بشكل كبير لغزة".