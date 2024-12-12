سكرتير عام مساعد الإسماعيلية يتابع ميدانيًّا حملة النظافة المكبرة بمدينة المستقبل

الإسماعيلية -صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بالمحافظة، بتكثيف أعمال النظافة العامة، والقضاء على تراكمات القمامة والمخلفات والرتش، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، خاصة في قطاعي النظافة والإنارة العامة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات تابع اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسماعيلية، اليوم الخميس، حملة النظافة العامة المكبرة، بمدينة المستقبل بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، التي تمت بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، ولجنة خدمات المستقبل.

حيث تم تكثيف أعمال النظافة العامة وكنس الشوارع الرئيسية ورفع القمامة والمخلفات، بعدة مناطق بالمدينة.

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، أنه في إطار تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية، يتم تضافر جهود كافة المراكز والمدن لرفع معدلات النظافة العامة بكافة أرجاء المحافظة وخاصة مدينة المستقبل.