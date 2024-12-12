سعر السمك اليوم الخميس 12 ديسمبر بدمياط.. الجمبرى والبورى بـ80 جنيها

دمياط معتز الشربيني

شهدت أسواق السمك في دمياط اليوم الخميس، انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار وإقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين.

رصد "اليوم السابع" تفاوت فى أسعار الأسماك اليوم، وكانت كالتالي:

البلطي: تراوحت أسعاره بين 30 إلى 80 جنيهاً للكيلو حسب الحجم.

السردين: تراوحت أسعاره بين 40 إلى 80 جنيهاً للكيلو.

البوري: تراوحت أسعاره بين 80 إلى 120 جنيهاً للكيلو.

البوري المبطرخ من 150 :180 جنيها

الجمبري: تراوحت أسعاره بين 80 إلى 200 جنيهاً للكيلو، حسب الحجم.

الكابوريا: وصلت إلى حوالي 100 جنيهاً للكيلو حسب الحجم والنوع .

شجع هذا الانخفاض في الأسعار المواطنين على شراء كميات كبيرة من الأسماك، ما يعكس وفرة الإنتاج المحلي خاصة في موسم الفوارغ الذي يتميز بأسعار منخفضة وتنوع كبير في الأصناف المتاحة.