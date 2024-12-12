سعر الخضروات والفاكهة والأسماك والدواجن بأسواق القليوبية اليوم الخميس

القليوبية إبراهيم سالم

ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة بالخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن بأسواق مدينتي بنها وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، حيث أن هذه الأسعار هي سعر البيع للمواطنين بالأسواق المنتشرة في مدينتي بنها وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وجاءت أسعار الخضراوات بأسواق القليوبية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024:

- الطماطم 6 – 8.5

- الخيار 15 - 20 جنيه

- الفلفل 15 - 20 جنيه

- البطاطس 17.5 – 20 جنيه

- البصل 17.5 جنيه

- الكوسة 20 جنيه

- خضرة المحشي 4 رابطات 5

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة المنتشرة بالأسواق

- التفاح 50 - 60

- الموز 20 - 25

- الجوافة 30

- البرتقال 15

- اليوسفي 15

وبالنسبة لأسعار الأسماك على اختلاف أنواعها

- سمك الثعبان 70 جنيه

- المكرونة 80 جنيه

- الجمبري جامبو 280

- البساريا 30

- المرجان 70

- الحمام 50

- مكرونة سويسي 130

- البلطي البلدي 30

- البلطي 80

- التونة 100

- السردين البلدي 80

أما بالنسبة لأسعار الفراخ البيضاء وسعر البيع للمستهلك بلغ 78 جنيها للكيلو الواحد.