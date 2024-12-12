سعر الخضروات والفاكهة بسوق المستقبل فى الإسماعيلية اليوم الخميس 12 ديسمبر

الإٍسماعيلية – صبرى غانم

يعتبر سوق المستقبل لتجارة الخضروات والفاكهة فى مدينة المستقبل بمحافظة الاسماعيلية مركزًا حيويًا لتوزيع الخضروات والفاكهة في محافظة الإسماعيلية، حيث يلبي احتياجات التجار والمستهلكين على حد سواء. ورغم الاستقرار الحالى في الأسعار، فإنها قد تتأثر بعوامل مثل الطقس ومواسم الزراعة.

وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 12/12/2024 في سوق المستقبل بالإسماعيلية، أحد أكبر أسواق الجملة بالمحافظة، استقرارًا نسبيًا مع تفاوت بسيط في الأسعار بين الحد الأدنى والأقصى لبعض الأصناف.

حيث سجلت الطماطم سجلت أسعارًا تتراوح بين 3الى5 جنيهات للكيلوجرام، مما يشير إلى تراجع نسبي مقارنة بالأسابيع الماضية.

البطاطس تراوحت أسعارها بين 5 الى7 جنيهًا للكيلوجرام، مع توافر كميات كبيرة بالسوق.

البصل بلغ سعره بين 11 الى15 جنيهًا للكيلوجرام، حيث يعد من المنتجات الأساسية التي شهدت طلبًا متزايدًا.

الكوسة سجلت أسعارًا بين 9 الى12 جنيهًا للكيلوجرام، مع اختلاف في الجودة حسب الموردين.

الجزر (بدون عروش) تراوح سعره بين 4 الى6 جنيهات للكيلوجرام.

الفاصوليا استقرت أسعارها بين 8 الى12 جنيهًا للكيلوجرام، ما يعكس استقرارًا ملحوظًا.

الباذنجان البلدي سجل أسعارًا بين 10 الى13 جنيهًا، بينما بلغ سعر الباذنجان الرومي بين 6 الى12 جنيهات، والباذنجان الأبيض بين 9 الى12 جنيهًا للكيلوجرام.

الفلفل شهد تنوعًا كبيرًا في أسعاره؛ حيث تراوح الفلفل الرومي البلدي والصوب بين 14 الى 18 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفلفل الحامي البلدي من 13 إلى 17 جنيهًا، والحامي صوب من 10 إلى 16 جنيهًا. أما الفلفل الملون (أصفر- أحمر- برتقالي) فقد تراوح بين 25 الى40 جنيهًا للكيلوجرام.

وتراوحت أسعار الملوخية بين 7 الى11 جنيهًا، بينما بلغ سعر الخيار (صوب) بين 15 الى18 جنيهًا والخيار البلدي بين 11 الى17 جنيهًا للكيلوجرام.

القلقاس تراوح بين 15 الى20 جنيهًا، والبطاطا بين 3 الى6 جنيه.

شهد الثوم أعلى سعر بين المنتجات، حيث تراوح بين 70 الى90 جنيهًا للكيلوجرام، بينما سجل اللفت بين 3 الى5 جنيهات، والبنجر بين 7 الى10 جنيهات للكيلوجرام.

أسعار الفواكه المحلية اليوم

برتقال بلدي: تراوح سعر الكيلو ما بين 7 إلى 10 جنيهات.برتقال سكري: نفس السعر، من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

برتقال أبو سرة: من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

يوسفي: سجل الكيلو سعرًا بين 7 إلى 10 جنيهًا.

جوافة: بلغ سعر الكيلو ما بين 15 إلى 25 جنيهًا.

كنتالوب: تراوح الكيلو ما بين 9 إلى 12 جنيهًا.

مانجو كيت: سجل سعرًا بين 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

تفاح مستورد: تراوح سعر الكيلو ما بين 50 إلى 100 جنيه.

تفاح جولدن: تراوح بين 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تفاح سوري/لبناني: نفس السعر، من 40 إلى 65 جنيهًا.

خوخ مستورد: بلغ سعره ما بين 40 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

برقوق مستورد: تراوح سعر الكيلو ما بين 45 إلى 80 جنيهًا.

قشطة بلدي: تراوح سعر الكيلو ما بين 30 إلى 45 جنيهًا.

الكاكا يتراوح سعرها من 20 الى 30 جنيه للكيلو

الرومان يتراوح سعره من 20 الى 30 جنيه للكيلو

يُشار إلى أن الأسعار قد تختلف قليلًا حسب جودة المنتج والموقع داخل السوق، مع توقع انخفاض طفيف في الأسعار خلال الفترة المقبلة مع زيادة التوريد المحلي ودخول مواسم الحصاد.