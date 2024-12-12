اليوم السابع
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الخميس، 12 ديسمبر 2024 04:46 م
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سعر الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 12 ديسمبر بكفر الشيخ... البطاطس بـ12.5 جنيه

الخميس، 12 ديسمبر 2024 04:31 م
سعر الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 12 ديسمبر بكفر الشيخ... البطاطس بـ12.5 جنيه أسعار الفاكة والخضروات بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت بعض الخضراوات بأسواق محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024، تراجعًا في أسعارها مثل: الطماطم، والبطاطس، فيما شهدت الفواكه استقرارًا في سعرها.

وجاءت أسعار الخضراوات، بأسواق محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، كالتالي: البطاطس 12.5 جنيه، الفلفل 25 جنيهًا، الخيار 25 جنيهًا، الجزر 15 جنيهًا، الكوسة 15 جنيهًا، الباذنجان 10 جنيهات، الطماطم 8 جنيهات، شطة خضراء 25 جنيهًا، الشطة الحمراء 20 جنيهًا، البصل 18 جنيهًا، البسلة 30 جنيهًا، البطاطا بـ10 جنيهات.

كما جاءت أسعار الفاكهة، داخل أسواق محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، كالتالي: اليوسفي البلدي 17.5 جنيه، التفاح 60 جنيهًا، الجوافة 30 جنيهًا، الكاكا 35 جنيهًا، اليوسفي 15 جنيهًا، البلح 20 جنيهًا، الأناناس 25 جنيهًا، الموز 25 جنيهًا، البرتقال 15 جنيهًا.

 







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