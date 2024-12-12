اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2024 01:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

سعر الخضروات والدواجن والأسماك بالفيوم اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

الخميس، 12 ديسمبر 2024 12:27 م
سعر الخضروات والدواجن والأسماك بالفيوم اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 الخضروات
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى جوله داخل أسواق المحافظة رصدت عدسات  "اليوم السابع" أسعار الخضروات والفاكهة والأسماك

اولا ...أسعار الخضار بأسواق الجملة بالفيوم

حيث سجل سعر كيلو الطماطم اليوم في الأسواق 20ج للكيلو .
البطاطس 15جنيها .
البصل 20جنيها.
الثوم 25 جنيها.
الكوسة 15جنيها .
الملوخية 20جنيها.
البازلاء 35جنيها .
السبانخ 10جنيها .
الباذنجان الاسود 6 جنيها.
الباذنجان الأبيض 15 جنيها.
الفلفل الرومي 20 جنيها .
الكرنب  40جنيها .
القرنبيط 14جنيها .


كما شهدت أسعار الفاكهة استقرارا فى الأسعار، 
التفاح 60جنيه
الموز 20جنيه
البرتقال 10جنيه
اليوسفي 15جنيه

أسعار الأسماك شهدت انخفاضا ملحوظا، حيث سجل كيلوا سمك ماكريل مجمد  60 جنيها، السمك البلطي 40 جنيها، سمك مكرونة مجمد 55 جنيها.


أما بالنسبة لأسعار الدواجن البيضاء وسعر البيع للمستهلك فقد شهد ارتفاعا 5ج زيادة فى الكيلو حيث بلغ سعر الكيلو 75 جنيها







مشاركة

أسعار الفاكهة

أسعار الاسماك

الفيوم

محافظة الفيوم




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة