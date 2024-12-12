سعر الخضروات والدواجن والأسماك بالفيوم اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

الفيوم رباب الجالي

فى جوله داخل أسواق المحافظة رصدت عدسات "اليوم السابع" أسعار الخضروات والفاكهة والأسماك



اولا ...أسعار الخضار بأسواق الجملة بالفيوم

حيث سجل سعر كيلو الطماطم اليوم في الأسواق 20ج للكيلو .

البطاطس 15جنيها .

البصل 20جنيها.

الثوم 25 جنيها.

الكوسة 15جنيها .

الملوخية 20جنيها.

البازلاء 35جنيها .

السبانخ 10جنيها .

الباذنجان الاسود 6 جنيها.

الباذنجان الأبيض 15 جنيها.

الفلفل الرومي 20 جنيها .

الكرنب 40جنيها .

القرنبيط 14جنيها .



كما شهدت أسعار الفاكهة استقرارا فى الأسعار،

التفاح 60جنيه

الموز 20جنيه

البرتقال 10جنيه

اليوسفي 15جنيه

أسعار الأسماك شهدت انخفاضا ملحوظا، حيث سجل كيلوا سمك ماكريل مجمد 60 جنيها، السمك البلطي 40 جنيها، سمك مكرونة مجمد 55 جنيها.



أما بالنسبة لأسعار الدواجن البيضاء وسعر البيع للمستهلك فقد شهد ارتفاعا 5ج زيادة فى الكيلو حيث بلغ سعر الكيلو 75 جنيها