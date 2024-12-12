سعر الخضروات بأسواق سوهاج اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

سوهاج محمود مقبول

تشهد أسواق الخضار محافظة سوهاج ومراكزها اليوم الخميس 12/12/2024 استقرارا فى أسعار بيع الخضروات.

حيث أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج برئاسة النائب خالد أوبوالوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة الأسعار الغذائية الأساسية بالمحافظة

حيث سجل سعر كيلو الطماطم اليوم في الأسواق كيلو ونصف 10 جنيهات.

البطاطس 8 و10 جنيها للكيلو

والبصل ب 17 جنيها للكيلو

الثوم 90 جنيها للكيلو

الكوسة 10 جنيهات للكيلو

والفاصوليا الخضراء 15 و 20 جنيها للكيلو

البسلة الخضراء 35 جنيها للكيلو

السبانخ 12 جنيها للكيلو

الباذنجان 5 جنيهات، الأسود الرومى والأبيض 15 جنيها للكيلو

الفلفل الأخضر 20 جنيها للكيلو

الكرنب من 10 إلى 15 جنيها حسب حجم الكرنبة

القرنبيط من 25 حتى 30 جنيها حسب حجم القرنبيطة

يذكر أن مصر تتميز بثروة زراعية متنوعة، خاصة فيما يتعلق بالخضروات والفاكهة، كما تعتبر هذه المنتجات جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي المصري، وتشتهر بجودتها وطعمها اللذيذ.