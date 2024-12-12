اليوم السابع
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سعر الخضراوات والفاكهة فى أسواق دمياط اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

الخميس، 12 ديسمبر 2024 01:55 م
سعر الخضراوات والفاكهة فى أسواق دمياط اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 سوق الخضار
دمياط - هيثم مراد

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تشهد أسواق محافظة دمياط اليوم 12 ديسمبر 2024 انخفاضا في أسعار الخضروات والفاكهة، الأمر الذي ادي إلى ارتفاع نسب المبيعات وكذلك الإقبال على شراء السلع باسواق المحافظة، ويعرض "اليوم السابع" في السطور القادمة اسعار الخضروات والفاكهة في أسواق دمياط اليوم.

الطماطم من 8 إلى 10 جنيهات

البطاطس من 10 إلى 20 جنيها

الكوسة 15 جنيها

البسلة 25 جنيها

الباذنجان من 10 إلى 15 جنيها

السبانخ 15 جنيها

الليمون 40 جنيها

الفلفل الأخضر 20 جنيها

الخيار من 15 إلى 30 جنيها للكيلو

البطاطا 2.5 جنيه للكيلو

كنا شهدت أسعار الفاكهة استقرار في أسعارها اليوم داخل اسواق دمياط والتي جاءت كنا يلي

الموز 25 جنيها

البرتقال 20 جنيها

اليوسفي 10 جنيهات

الجوافة 20 جنيها

التفاح 90 جنيها

العنب 20 جنيها

الكمثري 30 جنيها

الرمان 20 جنيها







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أسعار الفاكهة في أسواق دمياط

اسواق دمياط

اسعار الخضروات

اسعار الفاكهة

الطماطم

البطاطس اسعار الخضروات في أسواق دمياط

الخميس 12 ديسمبر 2024

اليوم السابع بلس




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