سعر الخضراوات بأسواق الشرقية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشهد أسواق الخضار محافظة الشرقية ومراكزها اليوم الخميس 12/12/2024 استقرارا فى أسعار بيع الخضروات.

وفي جولة داخل أسواق المحافظة رصدت كاميرا " اليوم السابع " أسعار بعض الخضروات بأسواق محافظة الشرقية

حيث سجل سعر كيلو الطماطم اليوم في الأسواق 10 جنيهات للكيلو .

البطاطس 15 جنيها للكيلو

والبصل ب 15 جنيه للكيلو ويباع أيضا 2 كيلو ب 25 جنيه

الثوم 70 جنيها للكيلو

الكوسة 20 جنيهات للكيلو

والفاصوليا الخضراء 20 جنيه للكيلو

البسلة الخضراء 35 جنيها للكيلو

السبانخ الربطة ب 5 جنيهات للربطة الواحدة

الباذنجان 15 جنيها للكيلو

الفلفل الأخضر 20 جنيها للكيلو

الكرنب من 20 إلى 40 جنيها حسب حجم الكرنبة

القرنبيط من 15 حتى 30 جنيها حسب حجم القرنيطة