رسوم استخراج وتجديد جواز السفر والأوراق المطلوبة

كتب - محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادى

حددت وزارة الداخلية حددت رسومًا متعددة تتناسب مع مختلف احتياجات المواطنين سواء كانوا في حاجة ماسة لجواز السفر أو يمكنهم الانتظار لـ 3 أيام.

إليكم التفاصيل:

- جواز السفر المستعجل في نفس اليوم تقدر الرسوم بـ 1600 جنيه مصري، ويُمكن استلام الجواز في نفس اليوم.

- جواز السفر المستعجل خلال يومين تقدر الرسوم بـ 1300 جنيه مصري، ويُسلم الجواز خلال يومي عمل.

- جواز السفر العادي بقدر الرسوم بـ 1110 جنيهات، ويمكن استلام الجواز بعد 3 أيام من تقديم الطلب.

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر 2024

لتجديد جواز السفر المصري في 2024، يجب تقديم مجموعة من الأوراقوالمستندات وهي:

- البطاقة الشخصية ويجب أن تكون البطاقة سارية.

- شهادة الميلاد المميكنة وهي مطلوبة للأطفال الذين هم أقل من 15 سنة.

- الصور الشخصية عدد 4 صور حديثة ملونة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

- الموقف من التجنيد للذكور فقط، يجب تقديم مستند يوضح موقفهم من الخدمة العسكرية.

- المؤهل الدراسي: في حال عدم وجود المؤهل مثبتًا على البطاقة الشخصية.

إجراءات استخراج جواز السفر لأول مرة

إذا كنت تقوم بـ استخراج جواز السفر لأول مرة وبشكل مستعجل، يجب اتباع الخطوات التالية:

1- التوجه إلى قسم الجوازات المختص بمنطقتك، والذي يتبع محل إقامتك.

2- سحب نموذج 29 جوازات قم بملء البيانات المطلوبة في هذا النموذج بخط يدك.

3- بعد ملء النموذج، قدم المستندات المطلوبة إلى الموظف المختص ليقوم بمراجعتها وتحديد الرسوم اللازمة.

4- استلام الإيصال بالمستندات التي قدمتها، ويجب الاحتفاظ به حتى استلام جواز السفر الجديد.