رسوم استخراج وتجديد جواز السفر والأوراق المطلوبة

حددت وزارة الداخلية حددت رسومًا متعددة تتناسب مع مختلف احتياجات المواطنين سواء كانوا في حاجة ماسة لجواز السفر أو يمكنهم الانتظار لـ 3 أيام.
إليكم التفاصيل:
- جواز السفر المستعجل في نفس اليوم تقدر الرسوم بـ 1600 جنيه مصري، ويُمكن استلام الجواز في نفس اليوم.
- جواز السفر المستعجل خلال يومين تقدر الرسوم بـ 1300 جنيه مصري، ويُسلم الجواز خلال يومي عمل.
- جواز السفر العادي بقدر الرسوم بـ 1110 جنيهات، ويمكن استلام الجواز بعد 3 أيام من تقديم الطلب.
الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر 2024
لتجديد جواز السفر المصري في 2024، يجب تقديم مجموعة من الأوراقوالمستندات وهي:
- البطاقة الشخصية ويجب أن تكون البطاقة سارية.
- شهادة الميلاد المميكنة وهي مطلوبة للأطفال الذين هم أقل من 15 سنة.
- الصور الشخصية عدد 4 صور حديثة ملونة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.
- الموقف من التجنيد للذكور فقط، يجب تقديم مستند يوضح موقفهم من الخدمة العسكرية.
- المؤهل الدراسي: في حال عدم وجود المؤهل مثبتًا على البطاقة الشخصية.
إجراءات استخراج جواز السفر لأول مرة
إذا كنت تقوم بـ استخراج جواز السفر لأول مرة وبشكل مستعجل، يجب اتباع الخطوات التالية:
1- التوجه إلى قسم الجوازات المختص بمنطقتك، والذي يتبع محل إقامتك.
2- سحب نموذج 29 جوازات قم بملء البيانات المطلوبة في هذا النموذج بخط يدك.
3- بعد ملء النموذج، قدم المستندات المطلوبة إلى الموظف المختص ليقوم بمراجعتها وتحديد الرسوم اللازمة.
4- استلام الإيصال بالمستندات التي قدمتها، ويجب الاحتفاظ به حتى استلام جواز السفر الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة