رئيس جنايات المنصورة للمتهم بابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب: اتقوا الله

الدقهلية شريف الديب

وجه المستشار بهاء الدين المرى رئيس محكمة جنايات المنصورة الدائرة الأولى، كلمة للمتهم بابتزاز ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، قبل النطق بالحكم.

وقال له: (يا شريف أقول لك ولمن فى مثل سنك من الشباب اتقوا الله فى أنفسكم أولا ثم فى الشابات والنساء وإلا كان هذا هو المصير).

وقد قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الأولى اليوم بالحكم بالسجن 3 سنوات على المتهم، شريف. خ 19 سنة طالب بالفرقة الأولى بالمرحلة الجامعية، فى قضية ابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب بعد أن تم تهديدها وابتزازها عبر شبكة التواصل الاجتماعى «التيك توك»، مما تسبب فى إصابتها بحالة نفسية سيئة.



وجاء الحكم بعد إحالة المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة، في القضية رقم 9127 لسنة 2024 جنايات قسم أول المنصورة والمقيدة برقم (1991لسنة 2024) كلي جنوب المنصورة لقيامه هدد الطفلة المجني عليها هنا محمد مصطفى عبر شبكة التواصل الاجتماعي، بإفشاء أمور مخدشة للشرف لها والمتحصل عليها من الجريمة محل التحقيقات.

وكان المتهم شرع فى الحصول بطريق التهديد على مبالغ مالية وانتهك حرمة الحياة الخاصة للطفلة المجني عليها واعتدى على القيم والمبادئ الأسرية المصرية بأن أرسل إليها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي- والتي تنتهك خصوصيتها دون رضائها.