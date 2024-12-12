رئيس جامعة الزقازيق يفتتح المعرض الفنى " أنامل فنان" لدمج الطلاب ذوى الهمم

الشرقية - حمدى عبد العظيم

افتتح الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق معرض الفنون التشكيلية "أنامل فنان" لعرض منتجات قسم التربية الفنية للطلاب الصم وزملائهم، فى إطار تفعيل محاور المبادرة الرئاسية "تمكين" أمل يغير كل شيء، والتي تستهدف تعزيز روح الشمولية والوحدة داخل الجامعات المصرية بين جميع فئات المجتمع الجامعي، والتى تأتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، واستكمالا لجهود جامعة الزقازيق للمشاركة فى فعاليات الحملة الشاملة للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



وتحت رعاية وحضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومستشار رئيس الجامعة لشئون الإعاقة، والدكتور هلال عفيفي نائب الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعميد كلية الطب البشري، تحت إشراف الدكتور هانى حلمى عميد كلية التربية النوعية، وحضور الدكتورة غادة شعيب رئيس قسم التربية الفنية، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس ، وبتنظيم وإشراف مركز خدمة الطلبة ذوي الإعاقة بقيادة الدكتورة إيمان عطية مدير المركز ، والدكتورة رشا مصطفى نائب مدير المركز بالتعاون مع كلية التربية النوعية- قسم التربية الفنية ، والمقام بالحرم الجامعى بكلية التجارة.

اشتمل المعرض على العديد من المنتجات المتنوعة والتي تمثلت في لوحات الرسم والتصميم والتصوير الزيتي، والمشغولات المعدنية والاكسسوارات والحلي، بالإضافة إلى المجسمات والتماثيل والمنحوتات البارزة على الخشب، والطباعة اليدوية للمفروشات والنسيج، ومجموعة من المشغولات الجلدية والشنط المطرزة، فضلاً عن منتجات النحت البارز على الجبس وأعمال متميزة للأواني الخزفية بالطين الأسواني، حيث ضم المعرض ١٥ قطعة من كل تخصص.



أبدى الدكتور خالد الدرندلي إعجابه بالتنظيم المميز للمعرض والمستوى المتميز للأعمال الفنية المعروضة والتى تعكس وجود كوادر فنية على أعلى مستوى، بل وتبرز إبداعات ومواهب كبيرة بالكلية خاصة من الطلبة الصم، الذين دائماً ما يؤكدون أنهم مواهب حباها الله التميز والاختلاف وأنهم قادرون على العمل المتقن بكافة المجالات رغم إعاقتهم.



وأكد أن هدف المبادرة هو خلق بيئة أكثر شمولاً ووعيا بواجبات وحقوق الطلاب ذوى الإعاقة بضرورة دمجهم في شتى مناحي الحياة ، لافتا إلى أنه لا يوجد أى شىء يستطيع أن يعوق أصحاب العزيمة القوية عن تحقيق أهدافهم ، ودعا إلى الإيمان بقدراتهم واستثمار عزيمتهم لتحقيق النجاح رغم التحديات .

فى السياق ذاته، أكد الدكتور إيهاب الببلاوي دعم الجامعة الكامل واللامحدود لذوي الهمم من خلال العمل المستمر على دمجهم في كافة مناحي الحياة، ومد جسور التواصل معهم، ومنحهم فرص متكافئة تُمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع باعتبارهم شركاء التنمية فى الوطن .

من جانبه، أكّد الدكتور هلال عفيفي التزام الجامعة وحرصها على نشر ثقافة الدمج وتكافؤ الفرص، واهتمامها بذوي الإعاقة ، مشيراً إلى أن الإعاقة ليست إعاقة جسدية ولكن إعاقة الفكر، وأن ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع ولهم حقوق وعليهم واجبات ويحققون الكثير من الإنجازات.

جدير بالذكر أن الجهود الرائعة التى ظهرت بالمعرض ومنتجاته، جاءت تحت إشراف أساتذة الكلية متمثلين فى: الدكتورة غادة شعيب ود.داليا الغزاوى بمجال الرسم والتصوير الزيتى، أما مجال الأشغال المعدنية جاء تحت إشراف د.ساندى سمير، والدكتورة أمانى فوزى، ومجال النحت البارز تحت إشراف د.وائل الشافعى، والنحت الراوند المجسم تحت إشراف الدكتور ريهام كمال، بينما جاءت أعمال النسيج تحت إشراف د.هبة عبد الفتاح والدكتورة إيناس جبريل، ونفذت أعمال الطباعة اليدوية تحت إشراف الدكتورة هالة عبد العزيز، ومنتجات الأشغال الفنية تحت إشراف الدكتورة آلاء عبد السلام.