اليوم السابع
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الخميس، 12 ديسمبر 2024 06:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس المخابرات التركية يزور الجامع الأموى فى دمشق

الخميس، 12 ديسمبر 2024 05:20 م
رئيس المخابرات التركية يزور الجامع الأموى فى دمشق إبراهيم قالن وهاكان فيدان
وكالات

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قالت وكالة رويترز نقلا عن مصدران مطلعان إن رئيس جهاز المخابرات التركى إبراهيم قالن زار المسجد الأموى فى دمشق، وقالت وسائل إعلام تركية، من بينها وكالة "يني شفق"، إن قالن قام بزيارة إلى الجامع الأموى التاريخى فى دمشق.

وفي السياق ذاته، رصد صحفى من "رويترز" سيارة واحدة على الأقل متجهة نحو الجامع الأموى وسط إجراءات أمنية مشددة وحشود كبيرة.

وأكد حساب وزارة الإعلام السورية على منصة "إكس" وصول وفد تركى- قطرى إلى دمشق يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي برفقة فريق استشاري موسّع وسيُعقد الاجتماع مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع ورئيس الوزراء السورى محمد البشير.







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تركيا

سوريا

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