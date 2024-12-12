رئيس الإدارة المركزية ومدير الرواق بالإسكندرية يناقشان تطوير العملية التعليمية

الإسكندرية أسماء على بدر

عقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، والمشرف على الرواق الأزهري بمنطقة الإسكندرية، اجتماعًا مع المنسقين الإداريين لفروع الرواق، بحضور أعضاء الإدارة.

تناول الاجتماع عددًا من القضايا المحورية المتعلقة بتطوير العملية التعليمية داخل الأروقة الأزهرية، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

وأكد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة خلال الاجتماع أهمية دور الرواق الأزهري في تحفيظ القرآن الكريم ونشر العلوم الشرعية واللغة العربية، كما شدد على اهتمام فضيلة الإمام الأكبر بهذا الملف باعتباره ركيزة أساسية في نشر تعاليم الإسلام السمحة، وأوضح أن الرسالة التي يقدمها الرواق تهدف إلى تخريج دارسين قادرين على تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الفهم الصحيح للدين الإسلامي.



