اليوم السابع
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درجات الحرارة المتوقعة من اليوم الخميس 12-12-2024 حتى الثلاثاء المقبل

الخميس، 12 ديسمبر 2024 01:28 م
درجات الحرارة المتوقعة من اليوم الخميس 12-12-2024 حتى الثلاثاء المقبل حالة الطقس -أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الخميس 12 ديسمبر 2024، إلى الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الخميس 12 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

 

الجمعة 13 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.

 

السبت 14 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

 

الأحد 15 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات.

 

الإثنين 16 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 08 درجات.

 

الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 06 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات.







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