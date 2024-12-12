درجات الحرارة المتوقعة من اليوم الخميس 12-12-2024 حتى الثلاثاء المقبل

كتبت – مرام محمد

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الخميس 12 ديسمبر 2024، إلى الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الخميس 12 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

الجمعة 13 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.

السبت 14 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

الأحد 15 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات.

الإثنين 16 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 08 درجات.

الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 06 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات.