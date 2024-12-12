خريطة قطع المياه غدًا الجمعة 13-12-2024 فى الجيزة.. أبرزها الطوابق فيصل

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن أماكن قطع المياه، غدًا الجمعة 13 ديسمبر 2024، وذلك بعد إعلان محافظة الجيزة، في بيان لها، قطع المياه عن بعض المناطق، لمدة 5 ساعات، لربط خط مياه جديد.

وأعلنت محافظة الجيزة، أنه فى إطار القيام بأعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 1000 مم الواقع بمسار محور ناهيا بطول 4.2 كم، لتعارض الخط مع أعمال المحور، والذى تم الانتهاء من تحويله، حيث يتطلب الأمر تنفيذ أعمال الربط لإجراء أعمال الغسيل والتعقيم للخط الجديد تمهيدًا لإلغاء الخط القديم.

وأشارت إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع مياه الشرب لمدة 5 ساعات، عن بعض المناطق، وذلك غدًا الجمعة، من الساعة الثانية عشر ليلاً، حتى الخامسة صباح يوم السبت الموافق 14/12/2024.

وأوضحت المحافظة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: (طريق إسكندرية الصحراوي - منشية البكاري - الطوابق فيصل - كفر غطاطي - اللبينى ومتفرعاته - آخر فيصل من الرماية حتى المريوطية - حدائق الأهرام القديمة - كرداسه).

ونوهت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن (125) لتلبية احتياجاتهم عند الطلب.