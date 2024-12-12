ختام ورشة لجنة حماية التراث بمطروح حول "النسيج البدوى بين الأصالة والتجديد"

مطروح – حسن مشالي

اختتمت ورشة العمل التى نظمتها لجنة حماية التراث بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، بعنوان "جماليات الأشكال الفنية في النسيج البدوي بين الأصالة والتجديد"، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واستمرت على مدار 3 أيام، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء برئاسة المهندس محمود الأمير، وهدفت إلى تسليط الضوء على تطوير الفنون النسيجية البدوية، وتعزيز دورها في الحفاظ على التراث الثقافي.

واختتمت الفعاليات، بجلسة تدريب عملي لفتيات قسم الغزل ونسج الصوف بالمرحلة الثانوية، وعدد من فتيات الجمعيات الأهلية، حيث تعلمن مهارات الحرف اليدوية التقليدية، وتكريم جميع المشاركين في محاضرات الورشة، تقديرًا لجهودهم ومساهمتهم في إنجاحها.

وأعرب عبد الحميد القناشي رئيس اللجنة، عن شكره لرئيس مركز تنمية موارد مطروح، على جهوده الكبيرة وتقديم الدعم الكامل لإنجاح الورشة، ومساهمته الفعالة في تطوير الحرف النسيجية البدوية، وقدم الشكر للدكتورة دار السلام حسين مدير عام التضامن الاجتماعي، ومحمد حمدي الفرع الثقافي بمطروح، ونادية فتحي مدير عام التربية والتعليم بمطروح، لدورهم المميز في المشاركة ودعم الورشة.

وأكدت الدكتورة أم العز السنيني مقررة الورشة وعضو لجنة التراث، على أهمية هذا الحدث في تعزيز الحرف اليدوية البدوية، وتقدير دور كل من ساهم في إنجاح الورشة، سواء بالدعم المادي واللوجستي، أو المعنوي، وأعضاء اللجنة الذين ساهموا فى اخراج الورشة بهذا الشكل اللائق.