ختام دورة المدربين بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى بأسوان

أسوان- صلاح المسن

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، دورة ثقل المدربين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبى بأسوان، وتسليم الشهادات للمشاركين.

يأتي ذلك تحت توجيهات اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة باسوان.

حضر الحفل الختامي الدكتور محمد حمدي مدير عام إدارة اعداد الكوادر بوزارة الشباب والرياضة، و الدكتور عادل مكي عميد كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان، و سعد خليفة وكيل الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بأسوان والدكتور محمد شمندى رئيس قسم التدريب الرياضي بكلية علوم الرياضة ،والاخصائين بادارة اعداد الكوادر بالوزارة .

جدير بالذكر أن فعاليات البرنامج التدريبي المكثف لثقل وتأهيل مدربي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي المرحلة الأساسية، والذي تستضيفه محافظة أسوان يشهد مشاركة نخبة من المدربين الرياضيين من محافظات الصعيد (أسوان - الأقصر - قنا - البحر الأحمر - سوهاج) بهدف رفع كفاءتهم وتزويدهم بأحدث الأساليب التدريبية في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين الرياضيين.

يهدف البرنامج، الذي تننظمه مديرية الشباب والرياضة بأسوان، إلى تحقيق العديد من الأهداف، من بينها،تطوير مهارات المدربين في مجال اكتشاف الموهوبين وتقييم أدائهم،تزويد المدربين بأحدث البرامج التدريبية العلمية.



تبادل الخبرات بين المدربين المشاركين، رفع مستوى الأداء الرياضي للموهوبين في مختلف الألعاب.