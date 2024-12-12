حيثيات الحكم فى قضية عمرو دياب تكشف عن مفاجأة صادمة للهضبة

كتب أحمد حسني

كشفت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدي، عن حيثيات معاقبة الفنان عمرو دياب بتغريمه 200 جنيه، وتعويض الشاب سعد أسامة 10 آلاف جنيه.

وكشفت المحكمة أنه وبالنسبة للدعوى المدنية، فلما كان المجني عليه قد استعمل حقه المخول له بالمادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية بالادعاء المدني عما لحقه من أضرار من جراء الجريمة، فقد ثبت للمحكمة مع القضاء بالإدانة لتوافر أركان الجريمة توافر عناصر الدعوي المدنية من خطأ ثبت ارتكاب المتهم له، وضرر الحق بالمجني عليه وعلاقة سببية بينهما، وهي بعينها مقومات المسئولية التقصيرية المقررة قانونا بالمادة 163 من القانون المدني، مما يتعين إجابة المدعي بالحقوق المدنية إلى طلب التعويض المدني المؤقت.

وأما عن قيمة التعويض المدنى، فإن المحكمة تقضي بما تراه من قيمة للتعويض، مع الأخذ فى الاعتبار أن التعويض الذى تقضي به المحكمة هو تعويضاً مؤقتاً، لحين نظر المحكمة المدنية عناصر المسؤلية التقصيرية، وتقدير التعويض التكميلي حسب تفاقم الضرر.

كان تقدم المحامي أشرف عبد العزيز دفاع الفنان عمرو دياب باستئناف على حكم تغريم موكله 200 جنيه ودفع تعويضه 10 الآف جنيه للشاب سعد أسامة بتهمة التعدي عليه.

يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور.

فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.