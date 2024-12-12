حصاد الوزارات.. إجراء أكثر من 2.5 مليون عملية بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: إجراء أكثر من 2.5 مليون عملية جراحية بمبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار

وزير التموين من البحيرة: المخزون الاستراتيجى للقمح آمن

التموين تطرح كراتين للسلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين

وزارة التعليم تحدد إجراءات التأمين على التابلت والأوراق المطلوبة لاستلامه

وزارة الصحة: الحصول على لقاح الأنفلونزا لا يمتد تأثيره لأكثر من عام

وزيرة التضامن تتفقد جناح "ديارنا" المشارك فى معرض "تراثنا 2024" للحرف التراثية

وزير الأوقاف يلتقى مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ لمتابعة الانضباط الإدارى والدعوى

وزارة العمل: إشادة دولية بالانضمام للتحالف العالمى للعدالة الاجتماعية

الصحة: توجيه بتفعيل الفترة المسائية بالعيادات الخارجية مستشفى الحسينية المركزى

وزيرة التضامن تستعرض جهود صندوق نظام الأسرة المصرية

وزيرة التنمية المحلية تتفقد منصة "أيادى مصر" فى معرض " تراثنا 2024 “

وزير الصحة يشدد على دور الأطباء وأهمية المسئولية الجماعية لمواجهة ختان الإناث

وزير التموين يطمئن على إنتاج الدقيق للخبز المدعم بالبحيرة

التعليم العالى تعلن حصاد أداء الجامعات التكنولوجية لعام 2024.. تضم 30 ألف طالب