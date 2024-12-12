حركة عبور كبيرة من النازحيين السوريين فى لبنان إلى بلادهم

كتب سمير حسنى

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن معبر المصنع الحدودي فتح اليوم الخميس أمام حركة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، مشيرًا إلى أن حركة النازحين كثيفة، لاسيما في ظل عودة العديد منهم من سوريا إلى الأراضي اللبنانية.

وأضاف "سنجاب" أن الحركة من لبنان إلى سوريا أكثر سلاسة، حيث ينتقل العديد من العائلات والأسر من لبنان إلى سوريا مع أغراضهم الشخصية كافة، موضحا أن حركة الدخول من سوريا إلى لبنان أبطأ، إذ أن هناك عددًا أقل من المواطنين يدخلون بسبب الإجراءات المشددة التي فرضتها السلطات اللبنانية على العبور إلى الأراضي اللبنانية، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة.

وتابع قائلاً: "هناك تشدد من الأجهزة الأمنية والسلطات اللبنانية في تنفيذ الإجراءات والقوانين، والتصدي لأي محاولة دخول غير شرعي إلى الأراضي اللبنانية، إذ أن الدخول مسموح لمن يحمل جوازات السفر الصالحة أو إقامات في دول عربية، إلى جانب وجود استثناءات محدودة للحالات الإنسانية، ولكن ذلك يكون بعد العرض على المديرية العامة للأمن العام."