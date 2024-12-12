حبس ربة منزل قتلت طفلة لسرقة قرطها الذهبى فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

قررت نيابة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، حبس "إيمان . ع" 20 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل طفلة، لسرقة قرطها الذهبي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور قسم شرطة إبشواي يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتلقيها بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة طفله بجوار أرض زراعية.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان الجثة، وكشفت المعاينة الأولية لمباحث المركز تحت إشراف مدير مباحث المحافظة وقادها رئيس المباحث وضمت معاون المباحث، أن الطفلة متغيبة منذ ظهر أمس وتدعى "أميرة ع"، وتبلغ من العمر 5 سنوات ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إبشواي من كشف لغز العثور على جثة الطفلة، وتبين أنها كانت متغيبة منذ ظهر أمس، وكشفت تلك التحريات، أن وراء ارتكاب الجريمة جارة الطفلة والتي تدعى "إيمان . ع" 20 سنة، بغرض سرقة قرطها الذهبي، وتم ضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.