حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 13-12-2024.. رياح وشبورة وفرص أمطار خفيفة

كتبت – مرام محمد

كشف التحديث الأخير لخريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا الجمعة 13 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا:

طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:

طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

- اضطراب الملاحة البحرية: على البحر الأحمر وسرعة الرياح (65:50 كم/س) وارتفاع الأمواج (3:5:3 متر).

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.