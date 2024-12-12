اليوم السابع
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جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول لبرنامج جورجيا بـ"تجارة القاهرة"

الخميس، 12 ديسمبر 2024 07:00 ص
جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول لبرنامج جورجيا بـ"تجارة القاهرة" جامعة القاهرة -أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أعلنت كلية التجارة بجامعة القاهرة، الجدول الزمنى لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2024/ 2025، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 18 ديسمبر الجارى، وذلك بالنسبة لطلاب قسم جورجيا برنامج الساعات المعتمدة.

وأوضحت كلية التجارة، أنه يحظر الدخول بالهاتف المحمول للجان الامتحانات أو أى وسيلة إلكترونية أو مادة علمية داخل اللجان الامتحانية، ومن يخالف ذلك الأمر سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية، كما أنه لن يسمح بدخول أى طالب إلى اللجنة الامتحانية بعد مرور 15 دقيقة من بداية اللجنة الامتحانية.

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