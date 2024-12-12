جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا حول: الإصابات الفطرية وكيفية الوقاية منها

الإسماعيلية -صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا بعنوان "الإصابات الفطرية للأصابع: أسبابها، علاجها وطرق الوقاية منها مع الاهتمام بمرضى السكرى"،

ألقت المحاضرة الدكتورة مروة محمد عزب حماد، أستاذ دكتور قسم الميكروبيولوجى والمناعة بكلية الصيدلة.

تناول البرنامج التعريف بالفطريات ككائنات حقيقية النواة غير متحركة، وأبرز طرق انتشارها وتأثيراتها على الإنسان والبيئة.

شمل البرنامج مناقشة تفصيلية عن الفطريات بأنواعها، وأهميتها في تحليل المواد العضوية، إنتاج الغذاء، والأدوية مثل البنسلين، إلى جانب دورها في صناعة الخبز والجبن.

كما تطرق إلى أضرار الفطريات التي تشمل التسبب في أمراض جلدية ونباتية، وتلف المواد العضوية، إلى جانب التأثير السلبي على الهياكل الخشبية.

من أبرز الموضوعات التي ناقشها البرنامج كانت الإصابة بـ"التينيا الملونة"، وهو مرض جلدي شائع في المناطق الرطبة والحارة، يتسبب في بقع متغيرة اللون على الجلد. تم شرح عوامل الإصابة بهذا المرض، التي تشمل الرطوبة، الملابس الضيقة، ونقص المناعة، بالإضافة إلى طرق التشخيص والعلاج.

اختُتم البرنامج بالتأكيد على أهمية الوقاية من الإصابات الفطرية، خاصة لمرضى السكري، من خلال الاهتمام بالنظافة الشخصية، استخدام الملابس المناسبة، وتحسين المناعة العامة.