جامعة قناة السويس تحصد المركز الـ 2 ببطولة الكروس فيت ضمن دورة الشهيد الرفاعى (52)

الإسماعيلية -صبرى غانم

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، طلاب الجامعة المشاركين في بطولة الكروس فيت للجامعات المصرية والمعاهد العليا، والتي أُقيمت داخل الجامعة الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب "مندور" عن اعتزازه بالإنجاز الذي حققه الفريق بحصوله على المركز الثاني فرق على مستوى الجامعات المصرية، مشيدًا بالجهود التي بذلها الطلاب لرفع اسم الجامعة في هذا المحفل الرياضي المميز.

وفي ذاك السياق استقبل الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطلاب الفائزين فور عودتهم، مؤكدا أن هذه الإنجازات تعكس التفوق الرياضي لطلاب الجامعة إلى جانب تفوقهم الأكاديمي، مشيرًا إلى أهمية دعم الأنشطة الرياضية التي تُسهم في بناء جيل قوي وقادر على المنافسة في مختلف المجالات.

كما ألمح "عبد النعيم" على مواصلة دعم الجامعة لكافة الأنشطة التي تُبرز مواهب الطلاب وتنميها.

حضر اللقاء الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، الذي عبّر عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي ظهر به طلاب الجامعة خلال المنافسات، مؤكدا أن هذا النجاح يأتي تتويجا للجهود المبذولة في الإعداد والتدريب.

وأضاف "شعيب" أن الجامعة تسعى دائما إلى تعزيز مشاركة طلابها في الفعاليات الرياضية الوطنية.

كما أشار الدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية بالجامعة، إلى أن المشاركة في دورة الشهيد الرفاعي تُعد محطة رياضية هامة لتعزيز الروح التنافسية بين طلاب الجامعات المصرية.

وأشاد "كمال" بالروح العالية التي أظهرها فريق جامعة قناة السويس خلال البطولة، مؤكدًا أن الجامعة تضع الرياضة ضمن أولوياتها لدورها في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب.

شارك فريق الجامعة في البطولة تحت إشراف عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، و محمد إمام، مدير إدارة النشاط الرياضي. وضمت بعثة الجامعة المدرب كابتن عمرو محمد رجب، والمشرفة كابتن هالة محمد عبد الحميد، والمشرف كابتن السيد محمد محمد. وشارك الفريق بعدد 4 طالبات و5 طلاب، ليُسجلوا حضورًا مشرفًا وسط منافسة قوية ضمت 22 جامعة.

يُذكر أن دورة الشهيد الرفاعي (52) تُعد من أبرز البطولات الرياضية على مستوى الجامعات المصرية، حيث تسهم في تعزيز روح التنافس والريادة بين الطلاب، إلى جانب دورها في تعزيز الروابط بين الجامعات المصرية.