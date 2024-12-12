جامعة سوهاج تحصد الأول أفريقيا ومصريا فى تصنيف "جرين ميتركس"

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج عن حصد الجامعة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والأفريقية فى التصنيف الدولى للجامعات المستدامة GreenMetric لعام 2024، حيث قفزت الجامعة 65 مركزا عالميًا لتأتى فى المركز رقم 255 من بين 1477جامعة من 95 دولة.

وأعرب النعمانى عن سعادته بهذا الإنجاز الذى يضاف إلى سلسلة الإنجازات والمراكز المتقدمه التى تحصدها الجامعة فى التصنيفات العالمية، موضحًا أن الجامعة خلال الفترة الماضية وضعت خطة مكثفة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة على جميع انشطتها الصفية واللاصفية، وذلك تطبيقا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي.والتى ركزت على دمج الاستدامة فى العملية التعليمية والبحثية.

وقدم الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الشكر لدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة على دعمه اللامحدود، ولجميع اعضاء فريق التصنيف على ما بذلوه من جهود وتعاون اثمرت عن هذا المركز المتميز، مضيفًا أن التصنيف يرتكز على 6 معايير أساسية وهى المنشأت والبنية التحتية، الطاقة والتغيرات المناخية، إدارة المياه، إدارة المخلفات، النقل المستدام، التعليم والبحث العلمي. مضيفا أن كل معيار منها يندرج تحته عدة مؤشرات بما يفوق 50 مؤشر تشمل حصر لكل أنشطة الجامعة وموضح بها ما تم تطبيقه من الممارسات المستدامة فى كل منها.

وذكر الدكتور حمدى حسانين مدير مركز التنمية المستدامة ومنسق عام ملف الجامعة للتصنيف الدولى بأن هذه هى المرة الخامسة لمشاركة الجامعة فى هذا التصنيف وقد تراوحت نتائجنا فى الاعوام الاربعة الماضية بين المركز الخامس مرتين والثامن مرتين، ثم هذا العام للمركز الأول رغم زيادة عدد الجامعات المشاركة إلى 36 جامعة مصرية 75 جامعة أفريقية، وذلك نتيجة دعم إدارة الجامعة اللامحدود لفريق العمل الذى بذل جهودًا مضنية فى إعداد وترتيب الملفات المطلوبة لهذا التصنيف.