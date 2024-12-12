جامعة القناة تنظم ندوة لمواجهة التطرف والإرهاب وتراجع القيم والأخلاق بالتعاون مع الأوقاف

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالإسماعيلية ندوة بعنوان "مواجهة التطرف والإرهاب وتراجع القيم والأخلاق" وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

جاءت الندوة بإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

هذا ووجه الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، بضرورة مواجهة الأفكار المتطرفة والإرهاب الفكري، مشددًا على أن ذلك يتطلب تعاونًا مشتركًا بين المؤسسات التعليمية والدينية.

وأوضح أن الجامعة تسعى دائمًا لتفعيل دورها المجتمعي من خلال عقد لقاءات وندوات تهدف إلى تعزيز الوعي لدى الشباب ونشر قيم التسامح والاعتدال، والتي تُسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي إلى أن هذه الندوة تأتي كجزء من جهود الجامعة للتصدي للتحديات التي تواجه المجتمع، مع التركيز على تعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية.

وأضافت أن مثل هذه الفعاليات تُعد وسيلة فعّالة لحماية الشباب من الأفكار الهدّامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن الطلاب يمثلون حائط الصد الأول ضد الفكر المتطرف، مشيرًا إلى أن الجامعة تركز على إعداد جيل مثقف وواعٍ قادر على التعامل مع تحديات العصر والانخراط في بناء مستقبل أفضل.

جاءت الندوة بإشراف الدكتور نادر نمر عميد كلية الطب.

وبإشراف تنفيذي الدكتورة عبير هجرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة رانيا مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

حاضر في الندوة نخبة من علماء الأوقاف، ومنهم الشيخ أيمن عبد العال، داعية بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية، الذي تناول في حديثه مفهوم التطرف والإرهاب، موضحًا أسباب انتشارهما وتأثيرهما السلبي على استقرار المجتمعات، وأهمية تعزيز الوعي الديني الصحيح لمواجهتهما.

كما تحدث الشيخ محمد أحمد سليمان، الحاصل على درجة الدكتوراه في أصول الدين، عن دور المؤسسات الدينية والتعليمية في ترسيخ قيم التسامح والوسطية.

وقدم الشيخ محمد سعيد الروبي، مدير التدريب بمديرية الأوقاف، رؤى مستنيرة حول كيفية ترسيخ القيم الأخلاقية في نفوس الشباب، مؤكدًا على أهمية الأخلاق والقيم في مواجهة التحديات المجتمعية.

عُقدت الندوة بقاعة المناقشات بكلية الطب، وشهدت حضور 130 طالبًا وطالبة، حيث استعرض المحاضرون دور المؤسسات المختلفة في مواجهة التطرف الفكري والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، مع تسليط الضوء على مسؤولية كل فرد في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك.