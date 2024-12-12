جامعة القناة تشهد ختام مبادرة "جيل جديد من التمريض" بكلية التمريض.. تفاصيل

الإسماعيلية-صبرى غانم

نظمت كلية التمريض بجامعة قناة السويس احتفالاً ختامياً لتكريم المشاركين في مبادرة "جيل جديد من التمريض"، التي انعقدت تحت شعار "ممرض مبتكر وكوكب أخضر صحي ومستدام"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض.

وتعليقاً على عقد المبادرة أكد الدكتور ناصر مندور على الدور الريادي الذي تلعبه جامعة قناة السويس في تعزيز الابتكار والاستدامة في مختلف المجالات، مثمناً الجهود المبذولة في المبادرة التي تأتي تماشياً مع مبادرة فخامة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأضاف مندور أن الجامعة ستواصل دعمها الكامل لهذه الأنشطة الطلابية التي تساهم في بناء أجيال واعية وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم على أهمية الدور الذي تؤديه كلية التمريض في إعداد كوادر قادرة على الابتكار وتقديم الرعاية الصحية بجودة عالية، مشيداً بالمستوى المتميز الذي ظهر به الطلاب خلال فعاليات المبادرة، وداعياً إلى تحويل هذه التجربة إلى نموذج يحتذى به في كافة الكليات.

كما عبرت الدكتورة إيناس عبد الله عن سعادتها بنجاح المبادرة التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى الكلية والجامعة.

وأكدت في كلمتها التزام الكلية بدعم مثل هذه الأنشطة التي تعزز من قيم الابتكار والاستدامة لدى الطلاب، مشيرة إلى أن الكلية ستسعى لتكرار المبادرة في المستقبل لتشمل نطاقاً أوسع من المستفيدين داخل وخارج الجامعة.

الاحتفالية التي حضرها نحو 257 طالباً وطالبة من كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض، تضمنت تقديم أكثر من 175 شهادة تقديرية للمشاركين.

وشهدت الفعالية تقديم عروض تقديمية، وفيديو توثيقي أعده الطالب أسامة عبد البديع الذي لاقى استحسان الجميع.

وفي ختام الحفل، تم توزيع الشهادات على المشاركين في أجواء احتفالية تسودها مشاعر الفخر والإنجاز، مع التأكيد على الاستمرار في تقديم الدعم لكل المبادرات المستقبلية التي تخدم المجتمع والبيئة.



جانب من الحضور فى المبادرة (3)



جانب من الحضور فى المبادرة (1)