توفير 950 فرصة عمل بالقطاع الخاص فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن توفير 950 فرصة عمل داخل 31 مصنعا وشركة بالقطاع الخاص، مؤكداً أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص، للقضاء على شبح البطالة، وتوفير دخل ثابت ليحيوا حياه كريمة.

وأشاد المحافظ بمجهودات مديرية العمل في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع، لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته، بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

ومن جانبه، أشار أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل إلى قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته.

كما أوضح وكيل وزارة العمل، أنه للتعرف على الوظائف الشاغرة والبالغ عددها 950 وظيفة بالقطاع الخاص بمراكز ومدن العاشر من رمضان وبلبيس والصالحيه يمكن الإطلاع على الملفات المرفقة أو التوجه لمقر مديرية العمل (الإدارة العامة لبحوث العمالة) الكائنة بالدور الرابع علوي - برج البريد - بجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق.







