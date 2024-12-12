تكريم 35 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شهد اللواء محمد عبد الجليل، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، فعاليات الحفل السنوى لتخرج الدفعة الـ 28 من خاتمات القرآن الكريم وذلك بإجمال 35 سيدة.

حضر الحفل، الشيخ سمير خليل، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والشيخ شعيب أبو سلامة المشرف العام على حلقات تحفيظ القرآن الكريم ، بالإضافة إلى لفيف من القيادات البرلمانية والدينية والتنفيذية والشعبية، فضلاً عن جمع كبير من أسر المكرمات.

وكرم السكرتير العام المساعد، خاتمات القرآن الكريم وتوزيع الهدايا وشهادات التقدير عليهن.

وقدم محافظ أسوان، فى كلمته التى ألقاها السكرتير العام المساعد التهنئة لخاتمات القرآن حيث أن تكريمهن يؤكد على أن مصر هى مهد السماحة والإعتدال بين الأديان، وستبقى أمد الدهر منارة الحضارة والعلم والثقافة.

وأشار، إلى أن خاتمات القرآن الكريم يمثلن الفئة المتميزة داخل المجتمع الأسوانى فى ظل رعاية مديرية الأوقاف لأنشطة تحفيظ القرآن الكريم ، ومنها حلقات فضيلة الشيخ شعيب، والذى يمثل النموذج المشرف لرجل الدين المخلص لوطنه ديناً وعلماً وفكراً ووعياً لمفاهيم العصر ومتطلبات مجتمعه فهو إختار إتباع النهج الطيب لخلق أجيال دستورها القرآن الكريم، ليصبح لهم نبراساً فى الحياة علماً وخلقاً، وليؤكد أن أرض الكنانة وأزهرها الشريف ستظل دائماً هى قلعة الإسلام والمرجع الحقيقى للدين الوسطى.

ومن جانب، قدم الشيخ شعيب أبو سلامة خالص الشكر والتقدير لمحافظ أسوان على رعايته الكريمة لتنظيم هذا الحفل الطيب ، مشيراً إلى أن حلقات تحفيظ القرآن الكريم تقوم بتقديم دروس التلاوة وأحكام التجويد وغيرها من دروس التوعية بالتعاليم والأخلاقيات السمحة التى يدعو لها الدين الإسلامى الحنيف ومنها قيم الولاء وحب الوطن والرحمة والإنسانية ، بالإضافة إلى تنظيم معسكر مكثف للمراجعة والتأكد من إتمام الخاتمات لحفظ القرآن كاملاً.



حفظة القران من السيدات



جانب من تكريم حافظات القرآن الكريم



جانب من تكريم الأمهات الحافظات



جانب من حفل التكريم



أثناء حفل التكريم



تكريم الحافظات