تقييمات الوزارة.. استمرار تقييم التلاميذ فى منهج الترم لحين انتهاء المقررات

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن تقييمات الوزارة مستمرة على التلاميذ فى منهج الفصل الدراسي الأول لحين انتهاء المقررات الدراسية، موضحة أن الأداء الصفى والتقييم الأسبوعى مستمر حيث أنها متاحة عبر الرابط التالى https://moe.gov.eg/elearningenterypage/#

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن تقييمات الوزارة يتم تنفيذها من خلال المعلمين فى المدارس مع متابعة التقييمات والقرارات المنظمة لقياس مستويات الطلاب بشكل مستمر من خلال المديريات التعليمية والإدارات.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائي للفصل الدراسي الأول عبارة عن تقييمات تناسب مستوى الطلاب وليست امتحانات بالشكل المفهوم، والهدف من وجود تقييم مبدئى ونهائى منح الطالب فرص متعددة حتى لا يكون لديه الرهبة من الاختبارات فى الصفوف المتقدمة، موضحة أن التقييمات تناسب مستوى الطالب فى هذا السن و ليست معقدة إضافة إلى تعدد الفرص من التقييمات ومنح فرص أكثر للتلاميذ بشكل غير معقد لإزالة الرهبة لديهم من خلال الإجابة عن الأسئلة التى يتم طرحها عليهم فى هذه التقييمات لقياس مستوى تحصيلهم.

وأوضحت الوزارة أن قياس مستوى التلاميذ يالصفين الأول والثانى يتم فى شكل اجتياز أو عدم اجتياز حسب ما ورد بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024، كما تتمثل التقييمات فى أسئلة قصيرة تتم داخل الفصل في مواد مختلفة، مع عقد برامج علاجية للطلاب غير المجتازين للتقييمات.



