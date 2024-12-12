تقرير للصحة العالمية يكشف انخفاض الإنفاق على الصحة وتحمل المواطنين نفقات العلاج

كتبت أمل علام

يُظهر تقرير الإنفاق الصحي العالمي لعام 2024 الصادر عن منظمة الصحة العالمية أن متوسط الإنفاق الحكومي للفرد على الصحة في جميع فئات الدخل فى البلدان انخفض فى عام 2022 مقارنة بعام 2021 بعد ارتفاع حاد في السنوات الأولى للجائحة. وقد نُشر التقرير بعنوان "الإنفاق العالمي على الصحة في ظل الجائحة" بالتزامن مع حملة يوم التغطية الصحية الشاملة التي تُحتفل بها سنويًا في 12 ديسمبر. وينصب تركيز الحملة لعام 2024 على تحسين الحماية المالية للأشخاص في كل مكان للوصول إلى الخدمات الصحية التى يحتاجون إليها.

وقالت، فى بيان لها، إن الإنفاق الحكومي على الصحة يشكل أهمية بالغة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وقد يؤدي إغفال هذا الإنفاق إلى عواقب وخيمة في سياق يفتقر فيه 4.5 مليار شخص في مختلف أنحاء العالم إلى القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ويواجه مليار شخص صعوبات مالية بسبب تكاليف الرعاية الصحية.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إنه فى حين أن الوصول إلى الخدمات الصحية يتحسن على مستوى العالم، فإن استخدام هذه الخدمات يدفع المزيد والمزيد من الناس إلى صعوبات مالية أو فقر، إن يوم التغطية الصحية الشاملة هو تذكير بأن الصحة للجميع تعني أن كل شخص يمكنه الوصول إلى الخدمات الصحية التي يحتاجها، دون صعوبات مالية".

من يدفع تكاليف الرعاية الصحية؟



إن حماية الناس من الصعوبات المالية الناجمة عن تكاليف الرعاية الصحية التي يدفعونها من جيوبهم الخاصة أمر أساسي لتحقيق الصحة للجميع. ومع ذلك، يظهر تقرير منظمة الصحة العالمية أن الإنفاق من جيوبهم الخاصة ظل المصدر الرئيسي لتمويل الصحة في 30 دولة من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأدنى. وفي 20 من هذه الدول، كان أكثر من نصف إجمالي الإنفاق الصحي في البلاد يدفعه المرضى من جيوبهم الخاصة، مما يساهم في حلقة الفقر والضعف.

إن التحديات التي يفرضها الافتقار إلى الحماية المالية للصحة لا تقتصر على البلدان ذات الدخل المنخفض. فحتى في البلدان ذات الدخل المرتفع، تؤدي المدفوعات من الجيب إلى صعوبات مالية وعدم تلبية الاحتياجات، وخاصة بين أفقر الأسر. وتُظهِر أحدث بيانات الحسابات الصحية أنه في أكثر من ثلث البلدان ذات الدخل المرتفع، تم دفع أكثر من 20% من إجمالي الإنفاق الصحي من الجيب.

وبمناسبة يوم التغطية الصحية الشاملة، تدعو منظمة الصحة العالمية القادة إلى جعل التغطية الصحية الشاملة أولوية وطنية والقضاء على الإفقار الناجم عن النفقات المتعلقة بالصحة بحلول عام 2030. وتشمل الاستراتيجيات الفعالة لتعزيز الحماية المالية تقليل أو إزالة رسوم الاستخدام لمن هم في أمس الحاجة إليها، بما في ذلك الأشخاص ذوي الدخل المنخفض أو الأمراض المزمنة، واعتماد التشريعات لحماية الناس من تكاليف الرعاية الصحية المفقرة، وإنشاء آليات تمويل الصحة من خلال التمويل العام لتغطية السكان بالكامل.

وأضافت، إن التمويل العام يحتاج إلى تخصيص ميزانية لحزمة ميسورة التكلفة من الخدمات الصحية الأساسية ــ من تعزيز الصحة إلى الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية التلطيفية ــ باستخدام نهج الرعاية الصحية الأولية .

الدروس المستفادة من الوباء



خلال جائحة كورونا في الفترة 2020-2022، مكّن الإنفاق العام على الصحة -بشكل رئيسي من خلال ميزانيات الصحة الحكومية- الأنظمة الصحية من الاستجابة بسرعة لحالات الطوارئ. ويعكس هذا ميزة الميزانيات الحكومية في تمويل وظائف الصحة العامة، وخاصة التدخلات الصحية العامة القائمة على السكان، مقارنة بخطط تمويل الصحة الأخرى، خلال أوقات الطوارئ الصحية. وقد ضمن التمويل الحكومي حماية المزيد من الناس وإنقاذ المزيد من الأرواح.

في ظل الجائحة، تقف البلدان عند مفترق طرق. وتواجه الحكومات قرارات صعبة في سعيها إلى تعزيز قدرة الأنظمة الصحية على الصمود في مواجهة التهديدات الصحية المستقبلية، مع تلبية احتياجات سكانها من الرعاية الصحية في بيئة اقتصادية صعبة.

إن المفتاح إلى اتخاذ خيارات أفضل بشأن الاستثمارات الصحية في المستقبل يتلخص في الحصول على أدلة موثوقة وفي الوقت المناسب بشأن مستوى ونمط الإنفاق الصحي. وعلى مدى 25 عاماً، كان لبرنامج تتبع الإنفاق الصحي التابع لمنظمة الصحة العالمية تأثير كبير على كيفية تجميع المعلومات الحاسمة عن الإنفاق الصحي والإبلاغ عنها على مستوى الدولة وعلى مستوى العالم.

ومن بين أبرز إنجازاتها إنشاء قاعدة بيانات الإنفاق الصحي العالمي - وهي أغنى مصدر في العالم لبيانات الإنفاق الصحي والتي تغطي أكثر من 190 دولة منذ عام 2000 - وتقرير الإنفاق الصحي العالمي، الذي يُنشر سنويًا منذ عام 2017. وتدفع هذه السلع العامة العالمية عملية صنع السياسات المستنيرة والشفافية والمساءلة في جميع أنحاء العالم.

كما يوفر يوم التغطية الصحية الشاملة هذا العام منصة لمناقشة مهمة في جهود منظمة الصحة العالمية لتعزيز الدعم والتعاون مع البلدان في إعادة توجيه أنظمتها الصحية لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وتحقيق الأمن الصحي في البلدان والمناطق والعالم. وفي الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر، يجتمع ممثلو الصحة الوطنيون ورؤساء مكاتب منظمة الصحة العالمية في البلدان ومستشارو السياسات الصحية من أكثر من 125 دولة في ليون بفرنسا لتقييم التقدم والتحديات والاتفاق على المجالات ذات الأولوية وأساليب العمل وتحديد أجندة المرحلة التالية من شراكة التغطية الصحية الشاملة من 2025 إلى 2027.

إن شراكة التغطية الصحية الشاملة هي المبادرة الرائدة لمنظمة الصحة العالمية في مجال التعاون الدولي من أجل التغطية الصحية الشاملة، والتي تجمع منظمة الصحة العالمية والشركاء معًا لدعم الإجراءات الملموسة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وهي ممولة من الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وكندا ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية وألمانيا والمساعدات الأيرلندية وحكومة اليابان والمملكة المتحدة - وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية.