تعرف على الفئات المستفيدة من مبادرة دعم صحة المرأة

كتبت – بتول عصام

أكد الموقع الرسمي لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، أن المبادرة تستهدف السيدات فوق سن 18سنة بتوفير خدمة فحص الثدي والكشف عن الأمراض غير السارية (قياس الضغط والسكروالوزن والطول).

وأضاف أنه يتم ذلك في جو من السرية والخصوصية مع السيدة من بدء عمل الاستبيان وهو 28 سؤالا يشمل بيانات اجتماعية وصحية يتبعها جلسة توعية عن أهمية الكشف المبكر والفحص الدورى و تعليم السيدة كيفية الفحص الذاتي كل شهر وذلك لمتابعة الحالة الصحية للثدي.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الموعد المناسب للقيام بالفحص الذاتي للثدي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مرة كل شهر عند نهاية الدورة الشهرية، بالعيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، فهو يضمن الشفاء بنسب عالية.