تعرف على أهم الأمثال الشعبية عن شهر كيهك

بدأ كيهك الشهر الرابع في التقويم المصري فى 9 ديسمبر ويستمر حتى 8 يناير، حيث يعتبر التقويم القبطى واحداً من أقدم التقويمات التي عرفها البشرية، اخترعه المصريون القدماء ويهتم الفلاح المصرى بمتابعته طوال أيام موسم الزراعة وبخاصة موعد شهر كيهك.
ويعتبر شهر كيهك رمز الخير لدى قدماء المصريين، وسمى شهر بهذا الإسم نسبة إلى الإله "كا هاكا" إله الخير، أو الثور المقدس المعروف عند العامة بالعجل أبيس.
والتقويم القبطى كان يسير عليه المصريون قديمًا، ولا يزال العاملون فى مجال الفلاحة والزراعة والحصاد يرتبطون بالتقويم المصرى القديم.
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الأمثال الشعبية عن شهر كيهك:
1- كيهك صباحك مساك، تقوم من فطورك تحضر عشاك.
2- اللى مشبعش فى كهيك ادعوا لها بالهلاك.. كناية عن توفر العلف الخضر للمواشي .
3- كيهك برد فوق وبرد تحت " اى البرد غلب على المسكن بأدواره.
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