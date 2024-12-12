تعرف على أماكن الوحدات المتنقلة فى المحافظات لتسهيل تراخيص السيارات

كتب عبد الرحمن سيد

أتاحت إدارات المرور مجموعة من إجراءات تراخيص السيارات إلكترونيا من خلال بوابة مرور مصر، حيث حددت مجموعة من الفروع المختصة بـ الوحدات الإلكترونية بعدد من المحافظات لتخفيف حدة الزحام عن وحدات التراخيص.

وحدات المرور الإلكترونية المتنقلة بالقاهرة:

- وحدة المرور الإلكترونية (مول سيتى ستارز - الطابق السابع)

- وحدة المرور الإلكترونية (ميفيدا - القاهرة الجديدة)

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مسجد عمر مكرم)

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أرض المعارض - مدينة نصر)

وحدات المرور الإلكترونية المتنقلة بالجيزة :

- وحدة المرور الإلكترونية (الحصرى - موقف الحافلات) – (داندى مول)

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان درة - الشيخ زايد)

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان الثورة - الدقى)

– وحدة متنقلة بجوار( نادى الزمالك بالمهندسين)

وحدات المرور الإلكترونية المتنقلة بالمحافظات:

- مطروح - وحدة المرور الإلكترونية (مراسى)

- الغربية - وحدة المرور الإلكترونية (نادى طنطا)

- البحر الأحمر - وحدة المرور الإلكترونية (سيتى سنتر - الغردقة)

- أسوان - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أسوان)

- الإسكندرية - وحدة المرور الإلكترونية (كارفور- سيتى سنتر) – وحدة المرور الإلكترونية (نادى سموحة)

-بورسعيد - وحدة المرور الإلكترونية (الحى الإماراتى)