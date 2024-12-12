اليوم السابع
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تضارب بشأن العثور على صحفى أمريكى مختفى فى سوريا منذ 12 عاما

الخميس، 12 ديسمبر 2024 03:48 م
تضارب بشأن العثور على صحفى أمريكى مختفى فى سوريا منذ 12 عاما سوريا
وكالات

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تضاربت الأنباء بشأن العثور على من يعتقد أنه الصحفي الأمريكي أوستن تايس المختفي في سوريا منذ أكثر من 12 عاما، فبينما أكدت وسائل إعلام سورية اليوم الخميس هذه الأنباء، نفت وسائل أخرى ذلك.

وبث ناشطون مقطع فيديو يظهر عثور مواطن سوري على رجل أمريكي في منطقة الذيابية بريف دمشق يرجح أن يكون للصحفي أوستن تايس.

لكن مصادر سورية نفت بأن الأجنبي، الذي وجد في ريف دمشق ، ليس الصحفي الأمريكي أوستن تايس.

وقالت المصادر، في تصريح  لـ "لتليفزيون سوريا" إن "الشخص الذي وجد في ريف دمشق أمريكي الجنسية من ولاية ميزوري ويرجح أنه كان معتقلا في سجون نظام بشار الأسد". وأضافت أن الشخص الذي وجد في ريف دمشق اسمه ترافيس.

وأكدت شبكة سي بي إس ماذكره تليفزيون سوريا، وقالت إنه العثور على مواطن أمريكي يعرف عن نفسه بأنه ترافيس تيمرمان من مواليد ولاية ميزوري.







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